شيكو يستعد لتصوير "الرشيدى والبغبان" بعد انتهائه من "اللعبة 2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان شيكو لتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "الرشيدى والبغبان" بعد انتهائه من تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى، والفيلم من إخراج عمرو صلاح وتأليف مصطفى صقر وإنتاج سينرجى فهو فيلم اجتماعى كوميدى وجارى ترشيح الأبطال الذين يشاركون معه فى بطولة الفيلم.

من ناحية أخرى يواصل شيكو تصوير مشاهده فى المسلسل فى احدى فنادق مدينة 6 أكتوبر، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وتجمع المشاهد بين بيومى فؤاد ورانيا يوسف وشيكو.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.