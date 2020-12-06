شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: فيلم "خان تيولا" يجعل المشاهد يتوحد مع شخصيتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "خان تيولا" الذى يعرض حاليًا في السينمات ويشارك في بطولته مع كل من الفنانة وفاء عامر ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومن تأليف وإخراج وسام مدنى .
نضال قال في تصريحات لـ"الخليج 365" الفيلم يضع المشاهد في حالة توحد مع الشخصية الذى يقدمها من خلال العمل، ويتسائل من خلالها عن كيفية التصرف لو وجد نفسه فى صراعات، ويجسد نضال شخصية فنان تشكيلى يجد فجأة نفسه في مكان مع مجموعة من الأشخاص يوجد بينهم صراعات .
واحتفل مؤخرًا أبطال فيلم "خان تيولا" بالعرض الخاص للعمل الذي أقيم في إحدى سينمات أكتوبر، وحرص الأبطال على الحضور منهم الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر وأحمد كمال ومؤلف ومخرج الفيلم وسام مدني، كما تواجد كل من أيتن عامر وأحمد التهامي ومحسن منصور لتهنئة أبطاله.
وكانت قد تواجدت الفنانة بشري وخطيبها سالم هيكل وحنان مطاوع وعمرو عبد العزيز وحسام فارس وتامر فرج وزوجته لتهنئة أبطال فيلم خان تيولا بالعرض الخاص.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
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