"قطة" تقتحم السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد الشيخ

عرض مهرجان القاهرة السينمائي، مساء السبت، فيلم "عمار" للمخرج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول على مسرح We.

وأثناء تواجد النجوم على السجادة الحمراء في رابع ليالي مهرجان القاهرة؛ فوجئ الجميع بتواجد "قطة" إلى جانبهم، وحرصوا على مداعبتها.

ويأتي عرض فيلم "عمار" ضمن عروض قسم منتصف الليل بالمهرجان.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأولادهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.