شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل مكثفة لاختيار وجوه شابة فى مسلسل "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المخرج ماندو العدل جلسات عمل يومياً مع أبطال مسلسل " بين السما والأرض"وعمل كاستينج لاختيار وجوه شابه جديدة لتشارك فى المسلسل، المقررأن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل وتم ترشيح عدد من النجوم منهم النجمة ليلى علوى ونبيل الحلفاوى وأحمد رزق وأكرم حسنى.

وينطلق تصوير المسلسل مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، ويواصل السيناريست إسلام حافظ كتابة حلقات العمل خلال هذه الفترة، حيث انتهى من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

"بين السما والأرض" مسلسل مستوحى من قصة "بين السماء والأرض" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960 بطولة هند رستم وعبدالسلام النابلسي وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبوسيف.

وكانت أخر أعمال هانى سلامة مسلسل "قمر هادى"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، وداليا مصطفى وحمزة العيلى ومحمد علاء، ومريم حسن وآخرون انتاج سينرجى.