شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة وضع إريانا جراند تاج من الكريستال على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إريانا جراند أن توسع إمبراطورتيها بعيدًا عن عالم الموسيقى و الغناء، حيث تعلم جراند البالغة من العمر (27 عاما) كيف تخطو خطوات ثابته لتزيد من معدل نجاحها حول العالم .

كشفت إريانا جراند عن عدد من صورها الجديدة التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 208 مليون شخص وذلك لكى تروج لعطرها الجديد، ظهرت جراند وهى تضع زجاجة عطر من الكريستال فوق رأسها مثل تاج ، واستطاع تاصور أن تبهر قطاع كبير من مرتاى صفحة جراند وحصدت الصور أكثر من 4.3 مليون LIKES خلال 7 ساعات فقط .

يذكر أن إريانا جراند اطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X".، وقد استطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على موقع " يوتيوب " ، و"34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى.

وكان المعنيين بالأزياء و الموضة ركزوا على تصميمات ملابس إريانا جراند فى الكليب، وأبرزها فستانها القصير ذو اللون الوردى المزود بالفراء وهو من تصميم دار أزياء "Trashy"، ووصل سعره إلى 263 جنيه إسترلينى.



اريانا جراند (1)



اريانا جراند (2)