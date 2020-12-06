شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: لا أملك القبول فى السينما وهذا الأمر لا يعيبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف عبد الباقى ، لم أنجح فى السينما فالسينما تحتاج لقبول وليس عيبا ألا تملك هذا القبول وأنتجت لنفسى من خلال المنتجة إسعاد يونس في فيلم " رشة جريئة " ولكن لم يحقق نجاحا ، وأنا مقتنع أن حظى ليس فى السينما ولكن حظى فى أشياء أخرى وإن لم أر الأشياء الأخرى أكون جاحد.

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقى أثناء لقائه ببرنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC ، ميزان الله عادل فى كل شيء وأنا قد أخذت حقى ٢٠٠٪؜ وكل منا أخذ ٢٤ قيراط حقه ، ومن المستحيل أن يجمع الجمهور على شخص فهناك من يحبنى وهناك من لا يحبنى وقد قدمت أعمالا منورة فى المسرح والتلفزيون والسينما ، وقدمت أعمالًا كثيرة غير ناجحة فى السينما وكان ذلك بسبب " الأقساط " ، فأنا أمتلكت شقة وأنا عمرى ٤٠ عام لأننى مسرف .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقى ، الشخصيات التى أثرت فى حياتى والدى أحمد عبد الباقى فقد علمنى الكثير من الأشياء والإلتزام بالمواعيد والناس ، وكذلك الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي الذى عملت معه فى مسرحية خشب الورد وعلمني المسرح واحدة واحدة ، وألتقيت معه قبل وفاته فى فيلم أريد خلعا وكان يوم تصويره مليء بالبهجة ، وأيضا صديق عمرى عمرو بركات رحمة الله عليه الذى علمنى تنظيم حياتى وأن أجعل لنفسي أسلوب حياة ، وعادل إمام الذى أحببت المسرح بسببه وكنت أحتفظ بكل تذاكر أفلامه وأكتب عليها رأيى وكان دائما يهتم بالوجه الجديد ويجعله يشاركه أعماله ويعطي له مساحة .

وأضاف عبد الباقى خلال الحوار ، أى شخص أذاني بعلم أو بجهل منه لا أغضب منه ، وعندما أعلم ان أحد الأشخاص تحدث عنى بشكل سيئ وأشعر أن الأمر يضايقني أتحدث إليه على الفور وأطلب مقابلته ونتحدث فى أى شيء حتى أنسى ماحدث ، وأضاف ملخص سيرتى هو " من جد وجد " وأحب أن يكتب عليها " سيرة واحد " وأهديها لأولادى وأهل بيتى.