شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تعود بقوة على السوشيال ميديا بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن انقطعت عن التفاعل على السوشيال ميديا منذ عامين، واقتصرت فقط على تهنئة صديقاتها بأعياد ميلادهن وتهنئة جمهورها وقت المناسبات، ولكن عادت النجمة المعتزلة حنان ترك إلى الظهور وبقوة على السوشيال ميديا، بعد انقطاعها لمدة عامين حذفها لجميع صورها من حسابها بموقع "إنستجرام" في أغسطس 2018.

ولكن الوضع تغير كثيرًا حاليًا حيث تشارك حنان ترك يوميًا جمهورها بصور جديدة لها على البحر، أما مع زوجها وظهرت حنان في الصور بإطلالة كاجوال وترتدي قميص جينز فوق فستان أبيض وحجاب بنفس اللون.

حنان ترك



حنان حنان



حنان ترك

كما وجهت أيضًا عددًا من الرسائل لجمهورها منها ضرورة الاهتمام بكبار السن وعدم إحراجهم وغردت حنان عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".

وكانت حنان ترك، قد حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.