شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: مسرح مصر مشروع مهم وأحترم آراء أساتذتى جلال الشرقاوى وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف عبد الباقى ، الخسارة بالنسبة لى فقدان شيء لا يعوض ، والخسارة المادية بالنسبة لى ليست خسارة على الأخص إذا كانت فى شيء صح ، فإذا قدمت مشروع وفتحت بيوت من خلاله وخسرت ماديا فهذه ليست خسارة لكن المادة ذهبت فى مكانها ، والمسرح من الممكن أن أخسر فيه ماديا ولكن " هفضل وراه للأخر " ، ولكن بالتأكيد عندما أتوقع أو أتمنى نجاح شيء فإذا لم يحدث هذا النجاح بالتأكيد هضايق ولكن لن أقف عندها وسأكمل مسيرتى.

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقى خلال لقاءه ببرنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC ، مسرح مصر مشروع مهم ولكن ليس الأهم لأننى من الممكن أن أقدم بعد فترة مشروع أهم ، بالإضافة أن التوقيت مشروع مسرح مصر كان مهم لأن المسرح كان لابد أن يعود حتى لو عاد بشكل مختلف عن المعتاد وكان من عيوب المشروع هو الإستعجال فكانت المسرحية تقدم فى يومين ولكن المشروع كان قائم فى الأصل على الإرتجال .

وتابع الفنان اشرف عبد الباقى ، بالتأكيد أحترم أراء أساتذتى جلال الشرقاوي ومحمد صبحى حتى لو أختلف معهم بعض الشيء فى الرأى، وأكد أشرف عبد الباقى خلال الحوار ، أن مسرح مصر لم يكن هدفه مجد شخصى بل على العكس كنت فى المسرحيات أخدم على الوجوه الجديدة ولم يتخط ظهورى فى العرض المسرحى أكثر من خمس دقائق ولام البعض على ذلك ، وأبطال مسرح مصر جميعهم لديهم أشياء كثيرة فمثلا ربيع كان الله قد أعطى له النور على المسرح فبمجرد ظهوره دون أن يتحدث يجد تصفيق حاد من الناس ، وعبد الرحمن وخاطر كان القبول عندهم أعلى فى السينما وأعتقد عبد الرحمن شكله المميز جعله يصل فى السينما أسرع ولكن خاطر بذل مجهود أكبر .