شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي وأيمن بهجت قمر ورضوى الشربيني يهنئون الأهلي بحصد "كأس مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مهنئا :"ألف مبروك يا بيبو بالثلاثية. ألف مبروك لأبطال الأهلي والموس وجماهير الأهلي. هارد لك لأبطال طلائع الجيش ولطارق العشري. قدمتم مشوارا رائعا في مسابقة الكأس وخرجتم في النهائي بضربات الحظ بعد تعادلكم مع بطل إفريقيا".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

كما هنأ الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، النادي الأهلي على الفوز ببطولة كأس مصر، معلقا عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"مبروك.. أهلاوي"، فيما كتبت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على تويتر أيضا قائلة :" مبروك للنادى الاهلى كأس مصر".



أيمن بهجت قمر عبر تويتر

واحتفل جماهير الأهلي بفوز المارد الأحمر بكأس مصر، حيث تصدر "الأهلي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما تضمنت قائمة الأكثر رواجا عبر المنصة الاجتماعية كل من "الشناوي ومروان وكهرباء وكأس مصر وبدر بانون"، إضافة إلى هاشتاج أبطال الثلاثية.



تريند الأهلى على تويتر

ونجح فريق الأهلي في حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق لقب كأس مصر اليوم علي حساب فريق طلائع الجيش المجتهد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصي بيراميدز والزمالك علي التوالي في طريقه للنهائي.

الأهلي نجح السبت في حصد لقب كأس مصر عقب الفوز بدوري ابطال افريقيا الأسبوع الماضي ومن قبلها حسم لقب الدورى، ويضع الأهلي عينه علي بطولتي السوبر المحلي والافريقي لجمع الخماسية التاريخية هذا الموسم، وتسلم محمد الشناوى حارس المرمى وقائد فريق الأهلى، كأس مصر الـ 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

تأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.