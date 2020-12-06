شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يستثمر The Weeknd نجاح أغنيته "Blinding Lights".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمى The Weeknd بتحقيق النجاحات المذهلة التى أبهرت قطاعًا كبيرًا من عشاق الموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم وعُرف أنها قادر على تحقيق النجاحات المختلفة.
قرر The Weeknd أن يستثمر النجاح المذهل الذى حققته أغنيته "Blinding Lights"، حيث أطلق النجم الشهير البالغ من العمر (30 عامًا) على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ريميكس جديد للأغنية وذلك مع النجمة الإسبانية روزاليا .
ووضعت الأغنية على كواليس جلسة تصوير جمعت بين The Weeknd وروزاليا، وحقق الفيديو أكثر من 3.7 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين فقط من إطلاق العمل .
يذكر أن أثارت إطلالة ذا ويك أند "The Weeknd" الكثير من الجدل بحفل American Music Awards لعام 2020 الذى أقيم نوفمبر الماضى ، حيث ظهر وهو يضع القطن والشاش الملطخ بالدماء حول رأسه طوال الحفل، وباستعراضه الغنائى بفقرات الحفل الضخم، وهو ما وجده الكثير أمر غريب يحتاج للتوضيح خاصة أنه تسلم جوائزه الـ3 التى حصدها وهو بنفس الشكل.
وأكد موقع "ام ان أى" أن المكياج الرائع والضمادات كلها جزء من رسالة من أجل التصدى للقيادة تحت تأثير الكحول وهى الرسالة التى كان يروج لها فى موسيقاه الجديدة خلال العام الماضى، وقرر الظهور بهذا الحدث الفنى الضخم بهذا الشكل لكى يدعم رسالته .
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