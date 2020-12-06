هكذا يستثمر The Weeknd نجاح أغنيته "Blinding Lights".. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمى The Weeknd بتحقيق النجاحات المذهلة التى أبهرت قطاعًا كبيرًا من عشاق الموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم وعُرف أنها قادر على تحقيق النجاحات المختلفة.

قرر The Weeknd أن يستثمر النجاح المذهل الذى حققته أغنيته "Blinding Lights"، حيث أطلق النجم الشهير البالغ من العمر (30 عامًا) على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ريميكس جديد للأغنية وذلك مع النجمة الإسبانية روزاليا .

ووضعت الأغنية على كواليس جلسة تصوير جمعت بين The Weeknd وروزاليا، وحقق الفيديو أكثر من 3.7 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال يومين فقط من إطلاق العمل .