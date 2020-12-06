محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
حرص الفنان صلاح عبد الله المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد فوز الفريق عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، مساء السبت.
ونشر عبد الله، صورة له من أحد أفلامه ومدون عليها عبارة: "ما كفاية بقى"، وعلّق عبر حسابه على "تويتر": "مبروك الأهلي الرائع.. وأحسنت جدا يا طلائع".
وتُوّج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1).
كانت هذه تفاصيل خبر "ما كفاية بقى".. هكذا علّق صلاح عبد الله بعد فوز الأهلي بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.