أحدث ظهور للفنانة حنان ترك ومفاجأة ابنة محمود عبد المغني . 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، أثناء قضائها شهر العسل.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الصحراء.

رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال صورة له، ظهر فيها برفقة "كلبه الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "برنيطة" على رأسه.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة شقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد.

محمود عبد المغني

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة ابنته مريم، علق :"مريومة" التي اعتبرها الجمهور مفاجأة خاصة أنها لاتظهر كثيرا في وسائل الإعلام.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.