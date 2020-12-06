قبلة داليا مصطفى وشريف سلامة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير| أحمد الشيخ

عرض مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم السبت، الفيلم المصري "عمار" للمخرج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول على مسرح We.

وحرصت الفنانة داليا مصطفى على مساندة زوجها الفنان شريف سلامة، ووقفا معا على السجادة الحمراء في رابع ليالي مهرجان القاهرة، ومنحت زوجها قُبلة احتفالا بعرض فيلمه "عمار".

ويأتي عرض فيلم "عمار" ضمن عروض قسم منتصف الليل بالمهرجان.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأولادهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.