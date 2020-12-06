كم تبلغ ثروة سكارليت جوهانسون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:40 صباحاً - منذ دخولها الفن واقتحامها هوليوود بقوة عبر أدوار شاملة وغير تقليدية،وانضمامها لنجوم أفلام الشخصيات الخارقة،احتلت نجمة فيلم "بلاك ويدو" الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن البالغة من العمر "36 عاماً"، الترند عالمياً في محرك البحث العالمي "جوجل" وغيرها من المواقع مؤخراً.

ولا تعتبر سكارليت جوهانسون واحدة من ألمع نجمات هوليوود عصرها فحسب،ولا أعلاهن أجراً عالمياً بعد تقاضيها عام 2019 مبلغ 56 مليون دولار،لكنها بمقاييس الجمال تفوقت أيضاً وحصدت عدة ألقاب،كان من أبرزها على الإطلاق: "المرأة الأكثر إثارة على الكرة الأرضية".



منحتها مجلة "FHM" البريطانية عام 2006 لقب أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة، كما حصلت سكارليت جوهانسون على المركز الثاني عشر في قائمة أكثر 100 امرأة جاذبية في كل الأزمنة،وفقاً لمجلة "Men's health" الأمريكية.



من هي سكارليت جوهانسون؟

سكارليت جوهانسون من مواليد 22 نوفمبر –تشرين الثاني "نيويورك" 1984 ،مبدعة شاملة في مقاييس هوليوود،لكونها عارضة أزياء وممثلة ومغنية شاملة،لديها شقيق توأم يدعى "هانتر" يصغرها ب"3 " دقائق فقط،وشقيقتها الكبرى فانيسا تمارس التمثيل مثلها لكنها أقل نجاحاً وشهرة منها.

والدها كارستن جوهانسون مهندس معماري مرموق ،ووالدتها ميلاني سلون مديرة أعمالها الخاصة،ونجحت في هذه المهمة بشكل يستحق التقدير،ولم تدع ابنتها تعاني طويلاً جراء إنفصال والديها حين كانت مراهقة بعمر ال13 .



بدايتها

أول خطوة لسكارليت جوهانسون نحو الشهرة والنجومية والأضواء كانت بفترة طفولتها المبكرة،فظهرت للمرة الأولى بعمر العاشرة عام 1994 في فيلم North.

وحققت شهرة عالمية واسعة في عام 1997 عندما لعبت دور البطولة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام Home Alone

،وفي عام 1998 كانت انطلاقتها الكبرى في فيلم The Horse Whisperer للممثل والمخرج الشهير روبرت ريدفورد ،لمنحه لها دوراً رئيسياً في عمله السينمائي الملحمي الطويل .

وشاركت بعده في أهم أفلام أفلامها Ghost World الذي رشح للأوسكار عام 2001.

وبفضل أدائها المميز،وجاذبيتها أصبحت هدفاً رائعاً للمخرجين والسينمائيين ،فاختارها المخرج الشهير وودي آلان بطلة العديد من أفلامه الهامة مثل: وMatch Point وScoopو Vicky Cristina Barcelona عام 2008 الذي حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل فيلم كوميدي.



ثروتها

قدرت ثروة النجمة الأمريكية العالمية الحسناء سكارليت جوهانسون ،البالغة من العمر "36 عاماً" عام 2017 ب100 مليون دولار،وتصدرت قائمة فوربس عن فئة الممثلة الأعلى أجراً في العالم عام 2018 ،وتصدرت قائمة فوربس للمرة الثانية وللعام الثاني على التوالي عام 2019 بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019.

وفي مطلع عام 2020 أصبحت ثالث أعلى الممثلين والممثلات الذين حصدوا إيرادات في شباك التذاكر على الإطلاق ،بما يتخطى 14.3 مليار دولار على مستوى العالم.



ثلاثة رجال في حياتها



سكارليت جوهانسون إمرأة عاطفية،لا ترتبط إلا بعد قصة حب،وقد دخل حياتها ثلاثة رجال مختلفين تماماً،وأحبوها للغاية،لكنها لم تستمر مع زوجها الأول أو الثاني طويلاً.

تزوجت سكارليت جوهانسون ثلاث مرات،زواجها الأول كان من الممثل الكندي الأصل الأمريكي الجنسية رايان رينولدز لمدة ثلاث سنوات،تزوجته عام 2008،وتطلقت منه رسمياً عام 2011،وزواجها الثاني كان من الصحفي الفرنسي رومان دورياك ،واستمر أيضاً للمفارقة ثلاث سنوات ،فتزوجته عام 2014،وتطلقت منه عام 2017،وأثمر زواجهما عن ابنة.

في فبراير 2020 فاجأت سكارليت جوهانسون الجميع بزواجها الثالث من الممثل والكاتب الأمريكي كولن جوست،في حفل سري بعد مرور عام على إعلان خطوبتهما ،و مرورعامين على علاقتهما العاطفية.