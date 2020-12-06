تراند اليوم : جورج كلوني عن طفلية.. هذا هو السلاح السري للتوأم ضدنا- شاهد

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني خلال لقائه مؤخراً في أحد البرامج عن استغلال توأمه معرفتهما بالإيطالية كسلاح ضده هو ووالدتهما.

وخلال حلوله ضيفاً في برنامج Jimmy Kimmel Live الحواري الأمريكي، صرح كلوني أن توأمه إيلا وألكساندر، البالغ من العمر 3 أعوام فقط، يتحدثان اللغة الإيطالية بطلاقة،

مستغلان جهل والديهما بها وتحويلها للغة سرية خاصة بهما يستخدماها في السخرية منهما أو التعبير عن اعتراضهما على بعض طلبات والديهما.

بفضل العطلات المتكررة في إيطاليا وفي منزل كلوني على بحيرة كومو بشمالي البلاد، تعلم الصغار اللغة الإيطالية جيداً، وفقاً لمجلة “فوج” العالمية في نسختها الإيطالية.

وقال كلوني مازحاً: “فعلنا شيئاً غبياً حقاً، في الـ3 من عمرهما ويتحدثان الإيطالية بطلاقة، لكن أنا وزوجتي لا نتحدث بها، لذا، إنه أمر مروع حقاً، لقد قمنا بتسليحهما بلغة خاصة سرية، فعلى سبيل المثال عندما يطلب منهما ترتيب غرفتهما، يقومان بالتلفظ بكلمات إيطالية غير لائقة”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كلوني مؤخراً عن عائلته، إذ كشف نجم هوليوود صاحب الـ59 عاماً، خلال البرنامج الحواري الأمريكي، أنه أثناء فترة الإغلاق

والعزل المنزلي لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان هو طاهي العائلة، لأن الطبخ ليس من مَلكَات زوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين.

كما تحدث أيضاً عن كيف غيره حبه لزوجته أمل تماماً، وقبل كل شيء كيف غيرت ولادة توأمه إيلا وألكساندر، المولودين في 6 يونيو 2017، وجهة نظره عن العالم إلى الأفضل تماما.

