تراند اليوم : تعالي شوف نصيحة نوال الزغبي لجمهورها

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة ل جمهورها وننشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” .

وكتب نوال الزغبى ” ‏ضع مشكلتك بين يديّ الله واتركها هناك ” .

وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن”.

على جانب آخر، حققت أغنية “القوية” للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “القوية” لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج : محمد المقهور.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، و يضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم ” أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة”.

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ” النجمة الذهبية ” نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التي تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى أنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاتها فى كل الدول.

