تراند اليوم : كندة علوش دخلت تحدي مع أصالة والأخيرة ترد – إتفرج

تمكنت الممثلة كندة علوش من إيجاد تقليد صديقتها المطربة أصالة أثناء حلولها ضيفة على برنامج “في الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا.

وعلقت أصالة على تقليد كندة علوش لها عبر حسابها بموقع Twitter: “عندها حقّ كنّوده أنا بحكي بمواضيع مختلفه بذات الوقت”.

من ناحية آخرى كانت أصدرت شركة “روتانا” للإنتاج أغنية “الفرق الكبير” للمطربة أصالة في أول تعاون معها مع المستشار تركي آل شيخ.

“الفرق الكبير” من كلمات تركي آل شيخ وألحان نواف العبد الله وتوزيع خالد عز.

كانت الشركة المنتجة لألبوم أصالة، قد طرحت مؤخرا أغانى الألبوم الجديد “لا تستسلم” الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

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