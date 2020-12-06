تراند اليوم : والدة إعلامية شهيرة تمسح بها الأرض عالهوا: “نص صدرك طالع” !

تعرضت الإعلامية الكويتية ريم النجم؛ للتوبيخ من قبل والدتها بسبب طريقة لبسها ونصحتها بمراقبة الله عز وجل في لباسها وأن ترتدي ملابس ساترة خوفا من الله من خلال مقطع صوتي عبر تطبيق “الواتس آب”.

ونشرت الاعلامية ريم عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو تظهر فيه رسائل خاصة بينها وبين والدتها، وذلك بقولها: “إيش دا اللبس يا بنتى وايش هذا اللبس الخالع عيب استحى على وجهك خليكي امرأة خلي الناس يحبونك ترى هذا ينزل قيمتك والله العظيم”.

كما وأضافت: “البسي عدل أحسن لك يا ريم لا تخليني أزعل عليكى يلا لا عاد أشوف هاللبس عليكي خالص.. نص صدرك طالع عيب يا بنتى والله العظيم عيب إيش فيكى عيب يا ريم خافي الله ليخسف فينا الأرض عيب بنتى عيب البسي ساتر والبسي عدل الله يهديكي”.

كما وردت عليها الكويتية ريم النجم قائلة :”صلى عالنبي وشوفى عدل لابسة جاكيت وهو موديله كدا. والكل ميت عليه”، وأوضحت ريم أن الرسالة ضايقتها كثيرا الامر الذي جعلها تبكي.



