حقيقة العمل الذي سيجمع هيفاء وهبي بيسرا في رمضان

بعد نجاح مسلسلها "أسود فاتح" والذي كان يفترض أن تخوض به ماراتون رمضان لعام 2020، الا أنه تمّ عرضه منذ اشهر عبر منصة "شاهد" بسبب جائحة "كورونا"، تداولت احدى الصفحات الفنية خبرا مفاده أن عملًا جديداً سيجمع هيفاء بالنجمة المصيرية يسرا.

وذكرت معلومات صحفية ان هيفاء فعلًا وقعت عقد الانضمام للمسلسل، لتكون البطولة مشتركة بينها وبين يسرا، وهو من إنتاج شركة "العدل جروب"، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان.

الخبر شكل فرحة لجمهور النجمتين، وبدأ الجمهورين يتداولان الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين من هيفاء و يسرا اعلان الخبر رسمياً عبر صفحاتهم، كي يقطعوا الشك باليقين.

وسبق لـ هيفاء أن علقت على أحد مشاهد يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض ضمن الدراما الرمضانية لعام 2020، وكتبت هيفاء عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" على مشهد اكتشاف يسرا لحقيقية شقيقتها فرح وأنها وراء إدمان وقتل نجلها: "المبهرة يسرا".

وكانت يسرا قد لعبت دور (عهد) وهي سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، في العمل، ولاقى نجاحًا كبيرا، وحمل توقيع المخرج سامح عبد العزيز أيضًا.