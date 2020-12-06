لهذا السبب تم تأجيل حفل صابر الرباعي في مركز المنارة

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر الفنان التونسي صابر الرباعي، تأجيل حفله الغنائي المقام بمركز المنارة، يوم 25 ديسمبر المقبل، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المعروف بـ”كوفيد – 19″.

ونشر صابر صورة بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية في موقع “انستجرام”، وعلق قائلًا: “نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة.

وتابع أن القرار جاء “خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا وحرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا”.