متابعة بتجـــــــــــرد: قرر الفنان التونسي صابر الرباعي، تأجيل حفله الغنائي المقام بمركز المنارة، يوم 25 ديسمبر المقبل، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المعروف بـ”كوفيد – 19″.
ونشر صابر صورة بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية في موقع “انستجرام”، وعلق قائلًا: “نظرًا للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية، فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة.
وتابع أن القرار جاء “خوفًا منّا على سلامتكم جميعًا وحرصًا على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الأصابة لا قدر الله، دائمًا في خدمتكم، و نرجو من الله سلامتكم جميعًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تم تأجيل حفل صابر الرباعي في مركز المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.