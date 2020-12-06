بالصور – هند صبري بملامح مختلفة من دون مكياج

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الفنانة هند صبري ضجة كبيرة بين متابعاتها على تطبيق “انستغرام” بعد نشرها صورة ظهرت فيها من دون مكياج وبملامح جذابة، على نحو تتجنبه معظم النجمات.
وقالت معلقةً على الصورة: “بدلاً من أن تسأل عن عطلتك المقبلة، يجب عليك إنشاء الحياة التي لا تحتاج إلى الهروب منها”.
وفي سياق آخر، من المقرر ان تنتهي هند عند نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، من تصوير ثمانين بالمائة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء. ويضم العمل في البطولة الى جانب صبري، النجم المصري احمد عزّ والفنانين هشام سليم وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وندى موسى وغيرهم.
وكانت النجمة التونسية احتفلت بعيد ميلادها منذ ايام قليلة وسط حضور مجموعة من أبرز النجمات مثل الهام شاهين، وليلى علوي، ويسرا، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة ايناس الدغيدي.
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