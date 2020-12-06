شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: كنت نفسى أربى بناتى بعيد عن السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف عبد الباقى، إنه لديه ثلاثة بنات هن "هدى ونور وزينة"، وتابع: تدرس ابنتى زينة الطبخ ولم أعترض على ذلك لأنها تحب الطبخ، وكنت أتمنى أن تنجح فى الشيء التى تحبه، واعتمدت فى تربية أبنائى على أن يكونوا على قدر من المسئولية وكنت أتمنى أن أربيهم فى وقتنا نحن بعيدا عن السوشيال ميديا وغيرها فهذه الأشياء لا أحبها ".

وأضاف الفنان أشرف عبد الباقى خلال لقائه ببرنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، ويذاع على قناةDMC ، حاولت فى تربيتى لأولادي أن يكونوا "مش مدلعين" وذلك بأننى لم أجعل كل شيء متاح لهم فإذا قررنا شراء شيء فعليهم اختيار شيء واحد فقط وليس ذلك لأننى لا أستطيع أن أشترى لهم الكثير ولكن كى يتعلموا أن ليس كل شيء متاح، وأكد أن علاقة بناته بأخوهم أحمد علاقة قوية ودائمًا على تواصل ونصيحتي لهم أن يعتمدوا على نفسهم ويكون لكل منهم كيانه.

يذكر أن النجم أشرف عبد الباقى يشارك فى مسرحية "اللوكاندة" ويبدأ عرضها قريبا على قناة ‪dmc، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحى من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التى يتشاركون فى ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحانى أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطمانى، على حمدى، وائل العونى، مريم البحراوى، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوى، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحى، محمد ناجى جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسنى، من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامى، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوى، وموسيقى أحمد الموجى، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فنى فتحى إسماعيل.