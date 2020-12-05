شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى: اشتريت جهازى للزواج أثناء تصوير "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة هنادى مهنى، إنها كانت خائفة من دورها في مسلسل "خيط حرير"، لكنها كانت متحمسة جدًا للقيام بالدور، وذلك خلال لقائها مع صناع المسلسل فى ضيافة الإعلامية لميس الحديدى.

من جانبها قالت الفنانة سوسن بدر خلال اللقاء، إن هنادى مهنى من الممثلات اللاتى تهتم بعملها، وهو ما يؤكد أنها ممثلة شاطرة، وفى نفس السياق كشفت هنادي أنها كانت تحضر للزواج أثناء تصوير مشاهدها فى "خيط حرير"، وقالت ساخرة: "وأنا بصور أقولهم ممكن أروح أجيب التلاجة"، مشيرة إلى أنها تشعر أن كل فريق العمل مقربين منها فلم تجد صعوبة في التعامل قائلة: "أنا أتعلمت كتير فى المسلسل، وفخورة إنى اشتغلت فيه، وبجد مى عدت كل توقعاتى عنها بجد إنسانة جميلة وتعطي طاقة إيجابية طوال الوقت".