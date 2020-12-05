شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يعلن تأجيل حفل "الكريسماس" بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان صابر الرباعي، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس خلال الشهر الجاري بمناسبة الكريمساس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "نظراً للظروف الراهنة، وملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، ومراعاة التعليمات بتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة خلال هذه الفترة، فقد تقرر تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي بمركز المنارة، لحين انتهاء هذه الفترة الصعبة، خوفاً منّا على سلامتكم جميعاً وحرصاً على عدم تعرض أي شخص للأذى أو الإصابة لا قدر الله".



الفنان صابر الرباعي عبر انستجرام

وفي وقت سابق، قال النجم صابر الرباعى، لـ"الخليج 365"، إنه استمتع بحفلته الأخيرة بدار الأوبرا، وأنه لم يتوقع هذا الإقبال الجماهيرى الكبير في حفلته وسط ظروف فيروس كورونا اللعين، موضحا أنه يعد الجمهور خلال الفترة المقبلة بمفاجآت كثيرة منها التواجد في المناسبات والحفلات المصرية بشكل دائم.

وحرص صابر الرباعى على توجيه الشكر من خلال ”الخليج 365” لوزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم التى حضرت حفلته الأخيرة التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".