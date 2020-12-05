شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: لا أعلم كيف سربت مكالمتى مع عمرو الجناينى والتحكيم فى مصر منحاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب مدحت العدل، أن موضوع الصعود للترند ليس إلا للشهرة فقط، مشيرًا إلى أنه تعرض للصعود للترند بدون قصد بسبب مكالمته مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، وذلك على خلفية مبارة الزمالك وطلائع الجيش، ووقف حكام تلك المباراة، موضحًا أن المكاملة كانت سرية للغاية بينه وبينه، خاصة أن الجانينى صديقاً لي، ولا أعلم كيف انتشرت تلك المكالمة عبر السوشيال ميديا، وهو ما جعل المكالمة صعدت للترند.

وأكد العدل خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن تحكيم كرة القدم في مصر منحاز للغاية لطرف واحد، وهو ما كنت أقوله لعمرو الجناينى، وما حدث في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ومن خلال البرنامج أقدم اقتراح لأتحاد الكرة ، وهو جلب رئيس حكام من دولة أخرى، أسوة بالسعودية .

وعن موضوع الترند، أكد العدل أن السعى وراء ذلك، سبب كوارث، وهناك مثال على ذلك وهو الراجل الذى راح تحت بيت حبيبته، وبدأ يشهر بها، وصعد للترند، وبعدها وجد أنه مع التحريات، وجدنا أن هؤلاء الشباب كانوا يضحكون ويسخرون من البعض، ولذلك تعرضوا للمساءلة القانونية، حيث آثاروا الذعر والهرج والمرج في المجتمع .