شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: لم أستوعب رحيل محمود ياسين وحزينة لعدم تكريمه في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الكبيرة شهيرة، أنها لم تتابع فعاليات وافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المنعقدة حاليًا، حيث إنها ما زالت في حالة حزن شديدة ولا تستطيع استيعاب رحيل زوجها النجم محمود ياسين.

وأضافت شهيرة في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها انتبهت من خلال السوشيال ميديا أن القائمين على المهرجان لم يهتموا بتكريم الراحل محمود ياسين على الرغم أن رحيله لم يدم طويلاً، معلقة: "أنا حزينة إن يتقال علي مهرجان القاهرة مهرجان مُغيب، لأن عدم تكريم المهرجان لمسيرة محمود ياسين تعتبر سقطة في تاريخ مهرجان القاهرة، إزاى مايتمش تكريم فنان شال عصر السينما الذهبي علي كتفه في السبعينيات والثمانينيات".

وأضافت شهيرة: "محمود ياسين قدم 180 فيلمًا كبطل، ولو المهرجان ماكنش عنده وقت ينظم احتفالية كبيرة تكريمًا له، أقل واجب كان رئيس المهرجان يخلي حد يكتبله كلمتين لو هو مش عارف تاريخ محمود ياسين يقولهم ويقفوا دقيقتان حداد على روحه".

وتابعت شهيرة: "جمهور محمود ياسين في الوطن العربي بيكرمه طول الوقت، لكن أنا زعلت إن الكلام ده يتقال علي المهرجان من السوشيال، مهرجان عمره 42 سنة، ياما كرم محمود وهو عايش وأنا وهو كانا حريصين علي حضور المهرجان في دورات كتير، لكن لما يتوفاه الله ماحدش يفتكر، أنا مش فاهمة، إزاى حاجة زي دي تفوت عليهم، ماكنش لازم احتفالية كبيرة مجرد ذكره كان كافيًا".

وفي ذات السياق قال رئيس المهرجان محمد حفظي خلال الاحتفال بافتتاح معرض صور كواليس أفلام فيلليني، إن وفاة الفنان محمود ياسين من أكبر الأحداث الفنية وفاته هذا العام، لم يكن مقصودا تجاهله وهو من أحد أهم الممثلين على مدار الـ 30 عام الماضيين، لكن نحن قررنا عدم إقامة تكريم للراحلين مثلما حدث في مهرجان الجونة، حتى لا يكون تكرارا.

وعن تعليق شهيرة علي رد حفظي قالت لـ الخليج 365 "الحقيقة معنديش رد..أنا أول مرة أضحك منذ وفاة زوجي ".