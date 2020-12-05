شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تصطحب ابنتها على السجادة الحمراء لفيلمها "عمار" فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت منذ قليل، الفنانة إيمان العاصي واصطحبت معها ابنتها، علي السجادة الحمراء الخاصة بفيلمها الرعب "عمار" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً فى امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب ملىء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضاً بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية