شكرا لقرائتكم خبر عن شيء لا يصدق يخلق "معركة" بين جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن تفاصيل حياة النجوم والمشاهير تثير عادة اهتمام عشاقهم ومحبيهم لذلك تسعى المواقع الفنية على تسليط الضوء على هذه التفاصيل، ومن أبرز النجمات التى تسعى عادة للكشف عن الكثير من تفاصيل حياتها اليومية هى النجمة العالمية جنيفر لوبيز.

تحدثت جنيفر لوبيز البالغة من العمر (51 عامًا) خلال حديثها مؤخرًا لموقع E! News 'Daily Pop عن خط الجمال والعناية بالبشرة الجديد الخاص بها "JLo Beauty" المقرر أن يتم إطلاقه شهر يناير المقبل، فعندما سئلت لوبيز عما إذا كان لدى خطيبها أليكس رودريجيز منتج مفضل من خطها، كشفت عن أنه فى الواقع معجب بـ"كل المنتجات"، لدرجة أنه فى الواقع ينتهى بهم الأمر بـ"معركة" على المنتجات.

فقد أكدت جنيفر لوبيز أن خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز يحب منتجات العناية بالبشرة فكان يتابع دائمًا المنتجات التى تقوم بتجربتها وكان يحاول أن يشاركنى تجربتهم وذلك بالرغم من أن أخبرته أنها مجرد عينات عليها أن تستخدمها لمدة 5 أيام متتاليه .

مصدر الهام جنيفر لوبيز لهذا المشروع

أكدت لوبيز لـ"ديلى بوب" أن مصدر إلهامها لبدء خط العناية بالبشرة جاء من العديد من الأسئلة التى تلقتها حول العناية ببشرتها، حيث أوضحت: "فى كل مكان ذهبت إليه على مدار العشرين عام الماضية، كان السؤال الأول الذى أطرحه هو، "ماذا تفعل لبشرتك؟ "