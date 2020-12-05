شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تطلق أغنية سينجل بعنوان Swimming In The Stars سجلتها فى 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتنى سبيرز قررت أن تتجاهل كل المشاكل التى تحيطها وتعود من جديد للساحة الفنية لتنافش أهم وأشهر النجوم المتصدرين الساحة الآن .

أطلقت بريتنى سبيرز البالغة من العمر (39 عاما) أغنية سينجل جديدة حملت اسم "Swimming In The Stars" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وجاءت خطوة إطلاق سبيرز للعمل وسط جدل مستمر حول سيطرة والدها على حياتها المهنية.

وأشار عدد من المواقع الفنية أن الاغنية تم تسجيلها فى عام 2016 إلا أن بريتنى قررت أن تطلقها فى نهاية 2020 أى بعد أربع أعوام من تسجيلها.

يذكر أن تصدر اسم بريتنى سبيرز وصديقتها النجمة والدى جى الشهيرة باريس هيلتون المواقع والصحف العالمية و ذلك بعد أن كشفت باريس عن صورتها مع بريتنى سبيرز خلال قضائهن إحدى الحفلات فى عام 2006، وعلقت هيلتون على الصورة فكتبت: "أنا وبريتنى اخترعنا التصوير بطريقة الـSELFIE منذ 14 عاما"، وأشارت باريس بهاشتاج "#LegendsOnly "الاساطير فقط".

وحسب موقع "جاست جيرد" مازالت الصداقة القوية تربط بين بريتنى سبيرز وباريس هيلتون وعلى اتصال باستمرار وما زالا يتقابلان من وقت لآخر، إلا أن بريتنى لم تحضر مع باريس الحفلات والسهرات مثلما كانت النجمتان يستمتعان بوقتيهما منذ سنوات عديدة.