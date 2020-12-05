شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة والفيس شيلد يسيطران على كواليس تصوير Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديد كبير من جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم الذى يتم تصويره داخل مدينة بوسطن.



الثنائى ليوناردو وجينيفر لورانس



لورانس

وشهدت الصور ارتداء الجميع للكمامة والفيس شيلد حيث حرص كافة فريق العمل على الالتزام بكافة سبل الوقاية من فيروس كورونا، خوفاً من إصابة أي شخص بالفيروس.

ليوناردو خلال الكواليس

معجبى ليوناردو وجينيفر يشاهدوهم

من ناحية أخرى، بدأ ليوناردو تحضيرات فيلمه Killers Of The Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث كشف موقع ديلي ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم.

وقال روث في حوار مع IndieWire، نقله موقع ديلي ميل، إن النقاشات التى جمعته بـ ليو تتعلق بالشكل النهائى لتحويل الرواية إلي فيلم، وأن الجدال بينهما وصل إلي مرحلة الحسم حيث وافق علي تعديلاته وآراءه بنسبة 50 % بينما ربح هو 50 %، موضحا أنه سيستمر في إعادة الكتابة وأن الخلاف كان حول طريقة تصوير شخصية ليو.