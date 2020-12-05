شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز يطرح أغنية جديدة لـ"الكريسماس" بالتعاون مع كاميلا كابيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب العالمي شون مينديز، أغنية جديد للكريسماس مع حبيبته الفنانة كاميلا كابيو، اليوم السبت، حيث نشر كليب الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

ومن المقرر أن يتبرع شون مينديز وكاميلا كابيو بجميع الأرباح من الأغنية لجمعيات خيرية، وقد قاموا بالتبرع بالفعل بقيمة 100،000 دولار لصالح إحدى المنظمات الخيرية، حسبما ذكر موقع " justjared".

وفي وقت سابق، شوهد الفنان العالمي شون مينديز بصحبة صديقته النجمة كاميلا كابيلو بدون كمامات في أحدث ظهور لهما، أمس الأحد، حيث ترك الحبيبان أقنعة الوجه في المنزل وفضلا التنزه في إحدى حدائق ميامي دون ارتدائها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت النجمة كاميلا كابيلو في نزهة غير رسمية مع صديها الفنان شون مينديز في ميامي بعد ظهر أمس الأحد، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لهما وهما يسيران جنبًا إلى جنب عبر حديقة في جنوب فلوريدا.

وارتدى شون مينديز البالغ من العمر 22 عاما، تيشيرت أبيض بدون أكمام وشورت أسود، حينما كان يحمل في إحدى يديه القهوة خلال سيره بجانب صديقته التي بلغت من العمر 23 عاما.

في غضون ذلك، ارتدت كاميلا كابيلو أزياء غير رسمية عبارة عن بدلة سوداء تتميز بأزرار عديدة دون ارتداء الكمامة أيضا على الرغم من أن ميامي من المناطق التي تتطلب ارتداء قناع للوجه خلال السير في الأماكن العامة خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.