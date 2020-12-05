شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز داخل معسكر تنظيمى 10 أيام في "الاختيار2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم كريم عبد العزيز مشاهد معسكر تنظيمي ضمن أحداث مسلسله "الاختيار 2"، في مدينة 6 أكتوبر الأيام الحالية، والذي يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد مكى، ومن المقرر أن يضع كريم خطة زمنية للتوفيق بين فيلمه "كيرة والجن" والمسلسل.

ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.