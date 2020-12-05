شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي يفتتح معرض صور كواليس أفلام فيلليني بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، منذ قليل، معرض الصور الخاص بكواليس أفلام المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، ضمن احتفالية مهرجان القاهرة السينمائي بمئوية ميلاد فيلليني، وذلك بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.
ويتواصل احتفال المهرجان بفيلليني، بعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفيلم الوثائقي "أرواح فيلليني" مساء اليوم، بمسرح النافورة، وهو من إخراج أنسيلما ديل أوليو، من إنتاج إيطاليا، فرنسا، بلجيكا.
ويبدأ المهرجان من غدٍ عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلام فيلليني ضمن الاحتفال بمئوية ميلاده، هي؛ "ليالي كابيريا" عام 1957، و"الحياة الحلوة" عام 1960، و"½ 8" عام 1963، و"أرواح جولييت" عام 1965.
فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية. بدأ في كتابة السيناريو، لمخرجين آخرين، منذ 1943 وحتى 1952.
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