شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون فى 3 صور من أجل الترويج لعلامتها التجارية فى عالم الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة كيت هدسون فى أحدث صور لها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهى فى أحدث إطلالة لها من أزياء براند الملابس الخاص بها، حيث ظهرت وهى ترتدى أزياء مناسبة لبداية فصل الشتاء وفقاً لما أكده موقع الديلى ميل، الذى أكد ان نجمة مسلسل Truth Be Told حرصت على أخذ هدنة من التصوير للترويج لعلامتها التجارية الجديدة.



كيت هدسون تروج لملابس ماركتها

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة العالمية كيت هدسون جمهورها ومعجبيها البالغ عددهم 12 مليون متابع على الأقل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو جديدة ظهرت فيه وهي تغني مع التزامها بإجراءات التباعد البدني في موقع تصوير الموسم الثاني من "Truth Be Told".



كيت هدسون

ومع عودتها للعمل خلال انتعاش إنتاج هوليوود مرة أخرى بعد إغلاق كاليفورنيا الصارم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، نشرت النجمة العالمية كيت هدسون مقطع فيديو مرحًا من موقع تصوير عملها الفنى الأخير في لوس أنجلوس.



هدسون

الممثلة التي ارتدت قناعًا لحماية نفسها والآخرين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، صورت نفسها وهي تقف بعيدًا عن مكان تواجد بقية الممثلين وطاقم العمل، حيث كانت تغنى في الوقت الذي ظهر فيه العديد من الممثلين وطاقم العمل وهم يرتدون أقنعة ويجلسون على كراسي في الحديقة في منطقة عشبية أمام مبنى مكاتب طويل.

وتشارك كيت هدسون في الموسم الثاني من مسلسلTruth Be Told ، حيث تلعب دور الصديق المقرب لـSpencer's Poppy ، مضيف بودكاست، ومع ذلك، فإن صداقتهما تخضع للاختبار عندما تبدأ شخصية سبنسر تحقيقًا في جريمة ترتبط بها.