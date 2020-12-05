شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة صوفي تيرنر تسترجع ذكرياتها مع زوجها جو جوناس بصور من "حملها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة العالمية صوفي تيرنر، ذكرياتها مع زوجها النجم العالمي جو جوناس، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها البالغ عددهم 15 مليون معجب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا تنشرها لأول مرة بصحبة زوجها وأثناء حملها الأخير، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها.

ونشرت الفنانة العالمية صوفي تيرنر، لقطات من يوم زفافهما في لاس فيجاس مع جو جوناس، وبعض الذكريات اللطيفة بصحبة زوجها من بينها صورة لملامح حملها أمام المرآة، بينما كان يقف زوجها بجانبها.



صوفي تيرنر خلال فترة الحمل

ويأتي ذلك بعد أيام من نزهة النجمة العالمية صوفي تيرنر، في شوارع مدينة لوس أنجلوس مع زوجها النجم العالمي جو جوناس وابنتهما ويلا، حيث حولت نزهتها إلى طقس وروتين شبه يومي، والتقطت عدسات المصورين ظهورا جديدا للنجمة مع زوجها وابنتها في شوارع المدينة بجوار منزلهما وسط التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وتحرص تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك في مسلسل Game of Thrones والبالغة من العمر 24 عاماً، على نزهتها اليومية مع ابنتها ويلا بشكل مستمر، حيث ظهرت يوم عيد الشكر وهي ترتدي قميص من النوع الثقيل بياقة دائرية لتفادي درجات الحرارة المنخفضة في المدينة، وسط اجراءات مشددة لحماية طفلتها من البرد القارس.



الفنانة صوفي تيرنر مع زوجها

ولاحظ عدد من عشاق النجمة العالمية صوفي تيرنير ملامح عُقدها الجديد الذي ارتدته على رقبتها في أحدث ظهور لها، والذي تميز بتاريخ ولادة واسم طفلتها التي استقبلتها منذ عدة أسابيع، وهو اليوم الذي لا ينسى للطفل الأول.