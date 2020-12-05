شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: أستعد لتصوير فيلم "القاهرة مكة" وسعيدة بنجاح "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة منى زكى لـ"الخليج 365" أنها تحضر حالياً لفيلم جديد بعنوان "القاهرة مكة" بعد نجاح فيلمها "الصندوق الأسود"، الذى يعرض حالياً فى السينمات، معبرة عن سعادتها بنجاح الفيلم فى توقيت صعب الفترة الماضية ولكنها لم تخاف من خوض المنافسة فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد.

وأشارت منى أنها تعقد جلسات عمل خلال الأسبوع المقبل مع مخرج العمل هانى خليفة والسيناريست محمد رجاء، لترشيح الابطال الذين يشاركون معها فى بطولة الفيلم، موضحة أنها ستنافس بالفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، ومقررانطلاق تصويره الفترة المقبلة، خاصة أنها تضع خطة زمنية للتوفيق بين تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "تقاطع طرق"، وفيلم "السرب" مع أحمد السقا.

وأضافت منى زكى أن الفيلم ليس له علاقة بأبعاد سياسية، ولكنه اجتماعى بحت، وستكشف الأحداث هوية شخصية "مكة"، وستبين ما إذا كانت شخصية أم مكاناً، لكنها ليست لها أى علاقة بالسعودية كبلد.

يشار إلى أن الفنانة منى زكى يتبقى لها مشاهد قليلة وتنتهى من تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل "تقاطع طرق"، حيث يواصل مخرج العمل تامر محسن فى مونتاج الحلقات الأولى من العمل، استعداداً للعرض وتسليم الحلقات للجهة المنتجة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وأخرون من النجوم.

ومن ناحية أخرى يعرض لمنى زكى حالياً فيلم "الصندوق الأسود" والذى يحقق أعلى الإيرادات وتخطت الـ6 ملايين منذ طرحه حتى الأن فى جميع دور العرض بالسينمات، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.