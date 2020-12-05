حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة ، علي حضور فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خصيصا لمشاركة صديقتها، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، فرحتها بفيلمها "حظر تجول".
وفي مقابلة مع قناة dmc، أكدت كارول سماحة سعادتها بالتواجد في مهرجان سينمائي مصري عريق ومهم، ودولي وعالمي أيضا، موضحة أنها أوقفت أعمالا خاصة بها في لبنان خصيصا للحضور والتواجد مع إلهام شاهين.
وعبرت كارول سماحة عن اعتقادها بأنها لم تحصل حتى الآن على فرصها في السينما، وعن أملها في العثور على أدوار جذابة تبرزها أكثر كممثلة، خاصة في السينما التي تعشقها، مشيرةإلى أن تجربتها الأولى والأخيرة حتى الآن في السينما، من خلال فيلم "بالصدفة"، كانت مصدر سعادة كبيرة لها، فهي التجربة التي حصلت بسببها على جائزة "فاتن حمامة" لأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.
وأضافت كارول سماحة أنها تعمل بالتساوي على الموسيقى والغناء والتمثيل، وفي إصدارها الجديد "إيام الشتي"، تقدم ألبوما غير تقليدي للكريسماس، فهو يضم إلى جانب الأغاني الدينية أغنيات عن مواضيع إنسانية واجتماعية.
وأوضحت كارول سماحة أنها تخوض في الألبوم تجربة التلحين لأول
كما أشارت كارول سماحة إلى أنها تتعاون في الألبوم الجديد مع فريق عمل فني جديد تتعاون معه لأول مرة في لبنان، ويضم مجموعة من خريجي جامعات موسيقية أمريكية، وتقدم بالتعاون معهم موسيقى مختلفة فيها الجاز والمودرن وجو موسيقي تفخر به.
وبالرغم من النجاح الكبير الذي حظي به مسلسل "الشحرورة" منذ عرضه قبل عشرة أعوام وإلى اليوم، اعتبرت كارول سماحة أن دورها في المسلسل، بالنظر إلى كونه سيرة ذاتية، حصرها في إطار شخصية معينة وهو أمر صعب، ولذا فهي لا ترى أنها حصلت على فرصها كلها في التمثيل.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحه: لم أحصل علي فرصة في السينما تبرزني أكثر كممثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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