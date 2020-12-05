شاهد.. تعليق أحمد جمال علي زلزال القاهرة

داعب الفنان الشاب أحمد جمال جمهوره بعد حدوث زلزال في القاهرة قوته 3.9 ريختر عصر السبت الخامس من ديسمبر.

نشر جمال صورة من أحد المواقع الإخبارية التي كتبت عن قوة الزلزال، وعلق كاتبا: "احمد جمال : أغنية النهاية آخر

٢٠٢٠ حتى تلائم الأحداث.

ومن جانب اخر أعلن أحمد جمال منذ أيام عن طرح أغنيته الجديدة "النهاية" مع شركة مزيكا للإنتاج الموسيقي، من كلمات نور الدين محمد ومن ألحالن أحمد جمال

وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.

وتعتبر أغنية "النهاية" هي خامس أغنية من ألبوم أحمد جمال الذي تتولى شركة "مزيكا" إنتاجه، والمتوقع أن يحمل اسم "وقت مش مناسب"، بعد أن طرحت الشركة من قبل أغاني "محتاج سنة" و"من غير مجاملة"، و"كل سنة وأنت طيب" و"قصاد عيوني".