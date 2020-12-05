كنده علوش ويسرا اللوزي وفيفي عبده الأكثر بحثًا على جوجل

ما بين المرض والغزل والشائعات سيطرت أسماء كلا من يسرا اللوزي وكنده علوش وفيفي عبده، على محرك البحث جوجل بمصر والمملكة االعربية السعودية، وبحث عنهم الملايين من جمهورهم بمختلف الدول العربية، لظهورهم الأخير بمناسبات مختلفة.

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يسرا اللوزي

تألقت الفنانة الجميلة يسرا اللوزي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس بفستان أسود أنيق للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية"، وعبرت عن سعادتها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لمشاركتها في تلك المسابقة وكتبت:"من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سعيدة بمشاركتي في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية مع زينة دكاش..مخرجة ومنتجة من لبنان.. وعلي مصطفى مخرج من الإمارات".

بينما زادات التكهنات حول إطلالاتها نظرًا لتغير ملامحها الذي ارجع البعض سببه لزيادة وزنها نظرًا لإنجبها مؤخرًا لابنتها الصغرى "نادية"، بينما ظن البعض أنها خضعت لعملية تجميل.



لتتغزل فيها صديقتها الفنانة إيمي سمير غانم وتنشر صورة لها عبر خاصية الاستوري بصفحتها الرسمية بـ"انستجرام"، معلقة عليها:"اجمل واحدة في العالم.. ماشاء الله"، الأمر الذي لفت الأنظار إليها بشكل اكبر.

كنده علوش

حلت الفنانة السورية كندة علوش، ضيفة ببرنامج "ابلة فاهيتا" أمس، لتكشف أسرار عن حياتها وترد للمرة الأولى على حقيقة الشائعات التي ظهرت بمجرد الإعلان عن زواجها من النجم عمرو يوسف، ومنها عدد أطفالها من زيجتها الأولى، وأنها أكبر من زوجها بسنوات.

كما كانت تصريحاتها بشأن طريقة تعاملها مع ابنتها حياة وزوجها

الفنان النيق عمرو يوسف أحد الأسباب الرئيسية التي كانت سببًا في زيادة معدلات البحث عنها، نظرًا لطبيعة الجمهور العربي الذي يحب أن يعرف تفاصيل حياة نجومهم المفضلين.



ونفت علوش وجود أطفال من زيجتها الأولى مؤكدة أن حياة أبنتها الوحيدة، وأنها وعمرو يوسف بنفس العمر تقريبًا، كما أكدت أنها احبت عمرو يوسف لشياكته ولأسلوب الراقي في التعامل مع "الستات"، لافته أنها "تتنرفز" منه حين يمسك الموبايل وقت طويل، ويسرح معه ولا يركز معاها.

فيفي عبده

حالة من القلق أصابة بها الفنانة الكبيرة فيفي عبده جمهورها بعد ظهورها بمقطع فيديو عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لتكشف فيه أنها مريضة منذ فترة ولن تفصح عن ذلك، ولكن مع زيادة ألم المرض عليها خرجت لتطلب من محبيها الدعاء لها، معبرة عن حبها الشديد لجمهورها واشتياقها لهم.



وبالرغم من نشرها الفيديو منذ 3 أيام إلا أن معدلات البحث عليها زادت منذ ليلة أمس، خاصة مع مشاركتها مقطع فيديو صغير جدا وتمرح بخصلات شعرها بدون أن تتحدث، لتزداد التساؤلات حول تفاصيل حالتها الصحية ومحاولاتها لاخفاء ما تعانيه وتفاصيل مرضها.

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حنان ترك

لازالت حنان ترك تشغل اذهان الجمهور بالوطن العربي برغم من اعتزالها الفن منذ

8 سنوات تقريبًا، فمكانتها بقلوب جمهورها لن تتزعزع، وتصدرت محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية أمس عقب نشرها صورة جديدة تجمعها مع زوجها، الأمر الذي جعل محبيها بمختلف دول الوطن العربي يبحثوا عنها كثيرًا ليشاهدوا اخر إطلالتها وما كانت صرحت بشئ جديد عن حياتها وعملها.



ولم تعلق حنان ترك على الصورة التي شاركت بها جمهورها عبر خاصية "الاستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهرت هي وزوجها بصورة كانت سبب لبث البهجة في نفوس متابعيها، خاصة بعد مشاركتها لصور أبنائها "آدم ويوسف"، بجانب عدد من الصور لها منذ عدة أيام بأحد المناطق الطبيعية المفتوحة وأخرى منذ أسبوع بعد انقطاع عن تداول صورها لفترات طويلة.

وحازت تلك الصور وقتها على إعجاب الكثيرون الذين عبروا عن سعادتهم بعودة الفنانة المعتزلة لمشاركتهم لبعض لحظات حياتها، متمنين لها دوام الاستقرار والسعادة والرضا في حياتها وبصحبة زوجها وأبنائها، مشيدين بإطلالتها التي طالما يعتبروها المحجبات مرجعًا لهم، نظرًا كونها رمز للأناقة والحشمة وتجاري الموضة المناسبة لكل محجبة.



يذكر أن حنان ترك لديها خمس أبناء "يوسف، وآدم، ومحمد، ومريم، ومنى"، انجبتهم من أزواجها الثلاثة وهم رجل الأعمال خالد خطاب والذي انجبت منه أولادها يوسف وآدم، ثم انفصلا وتزوجت من منتج البرامج محمد يحيي ولن تعلن تفاصيل كثيرة عنه للإعلام وانجبت منه ولدها محمد وانفصلت عنه بعد فترة وجيزة، لترتبط بزوجها الحالي محمود مالك واثمرت الزيجة عن ابنتيها مريم ومنى.



وكانت حنان ترك اعلنت ارتدائها الحجاب بعام 2008، واستمرت في العمل بالفن وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، وهانم بنت باشا، والقطة العميا، ونونة المأذونة، والأخت تريز"، وحلت ضيفة شرف بفيلم المصلحة مع أحمد السقا وأحمد عز، لتعلن بعد ذلك اعتزالها التمثيل وابتعدت عن الأضواء بشكل نهائي، واكتفت بالظهور ببعض المناسبات الإجتماعية وسط أصدقائها سواء من المجال الفني أو غيره، كما تشارك ببعض الأعمال الإذاعية.