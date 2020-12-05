جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان جورج لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن المُقرر أن تعقد الشركة المُنتجة له، مؤتمراً صحافياً في بيروت لإعلان التفاصيل الكاملة الخاصة بالعمل، حيث يتم التكتم عليها حالياً.

كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحها جورج وسوف، أغنية “سينغل” بعنوان “سكت الكلام” التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج أحمد المنجد، وإنتاج شركة إيمار ميوزك، وظهر معه خلال بعض مشاهد العمل الفنان السوري عابد فهد، الفنانة تاتينا مرعب، والفنان ميلاد يوسف.

ونجح الفيديو كليب في تحقيق أرقام مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوات العالمي “اليوتيوب”، حيث حصد أكثر من ستة ملايين مشاهدة، منذ أن تم إطلاقه عبر الموقع وحتى وقتنا هذا.