عمرو سلامة: وحيد حامد أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أشاد المخرج عمرو سلامة، بتكريم الكاتب الكبير وحيد حامد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ومنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية.

ونشر سلامة، صورة لوحيد حامد عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "وحيد حامد، أزعم أنه أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية.. وحيد حامد كتب لكل الوسائط، إذاعة، مسرح، تليفزيون وسينما، وكل وسيط من دول له نجاحات وعلامات فيه".

أضاف: "وحيد حامد من القلائل -مش في مصر بس بل عالميا- اللي كتب أفلام ممتعة، ناجحة تجاريا، وفنيا على مستوى راقي، لو كان عندنا قوى تسويقية كبيرة كان زمانه حصل على أهم جوائز من أهم المهرجانات العالمية".

تابع: "وحيد حامد هو مؤلف وصل اسمه إنه بقى كاتب ناجح شعبيا مع الجمهور، ممكن يكتب فيلم ويكون ممثلينه ومخرجه مش من الصفوف الأولى والناس تخشه لاسم وحيد حامد، مؤلف كان قادر يصنع نجم مش يستنى نجم يصنعه".

استكمل: "وحيد حامد مش بس كاتب، وحيد حامد كمان منتج، وأنتج أفلام مهمة جدا وبسببه في مخرجين ونجوم كثير شعبيتهم اتخلقت بسبب اختياره لهم.. وحيد حامد كان عنده بصيرة وتوقعات في أفلامه لم يتوقعها سياسي أو عالم اجتماع أو حتى عالم فلك، وتحققت في الواقع كأنه كان راجع من المستقبل وشافها هناك".

واصل: "وحيد حامد كاتب كان في جماعات إرهابية حطاه على قوائم اغتيالات ومستهدفينه أكثر من قيادات في الدولة من كثر ما أفكاره كانت أقوى من السلاح.. وحيد حامد زي نجيب محفوظ كاتب محنك عرف يستغل أي سنتيمتر من هامش الحرية اللي كان موجود في كل عصر بذكاء وحنكة ودبلوماسية علشان يعترض ويعارض بعقل وبدون صدام مباشر يعطل مسيرته".

استطرد: "وحيد حامد كان تقدمي وعرف يدس العسل في العسل، عرف يمرر أفكار في غاية التقدمية، وعرف يشاكس مع الأفكار الشعبية المليئة بالنمطية والأحكام الأخلاقية السخيف والمزيفة.. وحيد حامد كتب كل الأنواع تقريبا، ماكنش محصور في نوع واحد، كوميدي ودرامي وميلودراما وسياسي وغيره".

تابع: "وحيد حامد كان مش بيشوف الزبون عايز إيه، كان الزبون ده منتج أو نجم أو جمهور أو ظروف صناعة، كان قادر يعمل اللي هو عايزه وكل من سبق برضه تقبل عليه.. وحيد حامد كتب أكثر من ثمانين عمل! يعني مش بس جودة، لأ غزارة مرعبة في الإنتاج.. وحيد حامد أنجب مروان حامد واحد من أهم المخرجين في تاريخ الصناعة، ولسه قدامه تاريخ طويل هنشوف فيه كثير".

اختتم: "كل ما الواحد بيكبر ويشتغل يعرف إن وحيد حامد مش بس كاتب مميز وخلاص، وحيد حامد هو مثال أعلى ملهم وبرضه يعقد لإنك مهما اشتغلت مش هتعمل عشر إنجازاته.. ربنا يديله طول العمر".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.