تراند اليوم : تعليق مثير لهنا شيحة عن علاقة معز مسعود بشقيقتها

علقت الفنانة هنا شيحة، على ارتباط شقيقتها حلا شيحة بالداعية معز مسعود، بعدما أعلنا ارتباطهما لأول مرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وقالت هنا شيحة أثناء استضافتها ببرنامج “et بالعربي”، خلال حضورها فيلم “حظر تجول” على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42،: “حلا لسه لم تتزوج كما تردد ولكن فى طريقها للارتباط، وأبارك وأرى أن الحب هو اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب دي حاجة محدش يقدر يتحكم فيها”.

وسبق، أن علقت الفنانة حلا شيحة، على الأغنية التي نشرها وأهداها لها الداعية معز مسعود مؤخرًا، وحملت اسم “محارب”، تعبيرًا منه على أن رحلتهما ستكون واحدة وسيحارب من أجلها.

واكتفت “شيحة” بالتعليق على تلك الأغنية من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، واستخدمت “إيموجي” قلب أحمر، إلا أنه اتضح أنها عدلت من الاستوري أكثر من مرة، حيث كتبت في المرة الأولى: “شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي، معز أنت لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية شيء ومشاركته معك”، ولكنها مسحته واكتفت بـ”إيموجي” فقط.