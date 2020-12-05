تراند اليوم : تجاهل تكريم فنان شهير في مهرجان القاهرة السينمائي يغضب نجله

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وكتب “ياسين” على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”: “ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني وتتسائل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهره السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة قد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوم؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقه وفي عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام”.
وتابعت: “لكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان “السينما” الحالية قيمة محمود ياسين “السينمائية” وإنه هو أحد روادها الذي قدم ما يقارب الـ170 فيلمًا، وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيء ما، إشارة ما لرحيل أحد إيقونات السينما المصريه والعربية.. ولكن البعض يبدو كأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة”.
عمرو محمود ياسين على فيس بوك
عمرو محمود ياسين على فيس بوك
واستكمل: “عمومًا اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.. آمين”.