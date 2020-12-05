تراند اليوم : تهدد بفضحها.. تسجيل مسرب منسوب لوالدة حلا الترك

انتشر مقطع صوتي مسجل تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب لوالدة الفنانة حلا الترك.

ويظهر التسجيل صوت السيدة منى السابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة حلا الترك.

وبحسب التسجيل تهدد السابر ابنتها وجدتها وكل من حولها ممن يتدخلون في أمورهما الشخصية بفضحهم جميعا.

وتقول والدة حلا الترك في التسجيل المسرب: "شوفي يا حلا بس أنا بحب أخبرك شغلة.. أي شيء بيصير وإذا وأنا مثل ما بتقولين إني أنا بايجة بذاتك مثل ما إنتي تقوليلهم".

وتابعت: " قبل أنا أدش وأحط رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم مو بس جدتك.. راح أفضحك إنتي وأبوبكي وكل اللي أنا كنت ساكتة عليه.. أنا ساكتة عشانكم عشان ما تتبهدلون عشان الناس ما تعرف فضايحكم".

وواصلت والدة حلا الترك في تهديدها:" راح أسجل فيديو وراح أنشره وهشوف يا أنا يا إنتي يا ستك واللي ماشي وراهم وراح أخلي سمعتكم على كل لسان"، بحسب التسجيل المسرب.