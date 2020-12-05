تراند اليوم : فيديو نادر..لن تتخيل ما قاله محمود عبد العزيز عن عادل إمام وحسين فهمي

أعاد رواد مواقع التواصل فيديو نادرا للفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ويظهر الفيديو تسجيلا صوتيا للفنان الراحل في حواره الإذاعي في برنامج "مهرجان النجوم" مع الإعلامية نجوى الطوبي.

وبحسب الفيديو وعند سؤال الفنان الراحل محمود عبد العزيز رأيه في بعض الممثلين والمخرجين كانت إجابته كالتالي:

- حسين فهمي "الرئيس بتاعنا" الرجل المهذب الراقي في كل ما يفعله.

- عادل إمام شارلي شابلن مصر.

- محمود ياسين وجه مصري أصيل يجسد الشخصية المصرية.

- نور الشريف ممثل السهل الممتنع، ممثل طبيعي بدون "سنة تمثيل زيادة".

- حسام الدين مصطفى رجل حركي يستطيع تقديم فيلم خالي من الأكشن لكنه مليء بالحياة.

- أشرف فهمي مخرج عبقري بمعنى الكلمة، ولديه توجيه درامي قوي.

- حسين كمال ملك البساطة ومن كثرة بساطته يخرج السهل الممتنع.

- يوسف شاهين لم يسعدني الحظ بالعمل معه، ورأيي لن يقدم أو يؤخر في أنه من أعظم المخرجين.