شاهد.. بوستر جديد لفيلم we can Be Heroes

طرحت الشركة المنتجة لفيلم المغامرات والإثارة والأكشن العائلي «WE CAN BE HEROES» أو «يمكننا أن نكون أبطالا» بوستر جديد ، بطولة النجمة الهندية «بريانكا شوبرا» و«كريستين سلاتر»، وهو للمخرج «روبرت رودريجز» الذي أخرج سلسلة الأفلام الشهيرة Spy Kids. ومن المقررطرح الفيلم في 1 يناير 2021 حصريا على شبكة "نتفليكس" مع استقبال عام جديد، ومؤخرا طرح التريللر التشويقي للفيلم، وفقا للخبر الذي قرأته نور السمري، عبر برنامج “بوليوود شو”، على نجوم إف إم. وتدور أحداث الفيلم حين يقوم فضائيون بغزو الأرض وخطف الأبطال الخارقين، يجب أن يتحد أولادهم ويتعلموا كيفية التعاون معاً إذا أرادوا إنقاذ ذويهم والعالم. ومن جانب أخر أطلقت بريانكا وزوجها المطرب الشهير نيك جوناس حملة مؤخرا تحمل اسم feed وهدفها مثلما أكد موقع “ديلي ميل” البريطاني سد جوع 300 ألف طالب من الأطفال الفقراء الذين يعانون من أجل الوصول إلى الطعام. اسم feed وهدفها مثلما أكد موقع “ديلي ميل” البريطاني سد جوع 300 ألف طالب من الأطفال الفقراء الذين يعانون من أجل الوصول إلى الطعام. وكانت كشفت النجمة بريانكا شوبرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عن طرحها كتاب حول سيرتها الذاتية باسم “غير مكتمل”، وذلك بعد فترة من الترويج للكتاب التى أعلنت عن إقدامها علي كتابته منذ عامين، قبل أن تعلن اليوم انتهاءها منها، مؤكدة أنها اختارت اسمه من فترة طويلة، ودوماً ما حلمت باللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة. كما علقت وقتها على غلاف الكتاب بكتابة: “الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنها تجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت تعتقد أنك قد نسيتها..، أدركت أن كوني “غير مكتمل” – فى إشارة إلى اسم الكتاب – له معنى أعمق بالنسبة لي، وكان في الواقع أحد أكثر المواضيع شيوعًا في حياتى. بريانكا شوبرا جوناس ولدت في 18 يوليو 1982، هي ممثلة ومغنية ومنتجة أفلام هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم 2000. واحدة من أعلى المشاهير والأكثر شعبية في الهند، تلقت شوبرا العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الفيلم الوطني وخمس جوائز فيلم فير، في عام 2016 كرمتها حكومة الهند مع بادما شري، وسمتها مجلة “تايم” بأنها واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وفي عامي 2017 و2018، أدرجتها فوربس ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم.

