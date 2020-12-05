غدا.. عرض الفيلم الوثائقي "عاش يا كابتن" في مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في التاسعة من مساء غدا الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يتتبع "عاش يا كابتن" على مدار ٤ سنوات رحلة “زبيبة” الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر

من ٢٠ عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

كما يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الأحد بمسرح الهناجر، الجزء الثاني من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج غدا 4 أفلام، هي؛ المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال

أفريقيا، والوثائقي الأيطالي "الزهور، الزهور، الزهور" إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمالأفريقيا، وفيلم "الحياة على الهامش" إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمالأفريقيا. أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي "الحرفي" إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمالأفريقيا.



ويعرض أيضاً في السادسة مساء غدا الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال

أفريقيا.

الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.