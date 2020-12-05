تراند اليوم : فايزة أحمد تزوجت 3 مرات وصارعت السرطان

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1934 ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

ما لا يعرفه الكثير أن فايزة أحمد تزوجت من الموسيقار محمد سلطان واستمر زواجهما 17 عاماً ليرزقا بطارق وعمرو، ولكن حدث ما لا يتوقعه الجميع وهو الطلاق في مايو 1981.

والغريب أن فايزة تزوجت بعدها بالضابط عادل عبد الرحمن، ثم تطلقت منه بعد فترة قصيرة للغاية لتعود وتتزوج من محمد سلطان بعد معاناتها مع سرطان الثدي قبل رحيلها بفترة قصيرة.

شاركت فايزة أحمد في بطولة عدة أفلام منها تمر حنة وعريس مراتي وليلى بنت الشاطئ ومنتهى الفرح.

ومن أبرز أغانيها «بيت العز، ياما القمر عالباب، أنا قلبي إليك ميال، قدرت تهجر».

