تراند اليوم : بيان بوقف أسامة كمال مقدم 90 دقيقة – تفاصيل

أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا منذ قليل أكد فيه بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث أيضا تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه “شبكة قنوات الأولى للإعلام”، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة “استرايك” الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقاً للقانون حتى الآن.

وقرر المجلس استدعاء سميرة الدغيدي لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة “استرايك” المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بوقف برنامج “صبايا الخير” لمعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها.



