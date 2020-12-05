تراند اليوم : الدنيا ولعت .. مي العيدان أمام القضاء بسبب أحمد بدير !

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، توكيل أحد الاستشارين، لمقاضاة الفنان أحمد بدير، بعدما أساء لها في أحد البرامج التلفزيونية، وذلك بعدما اعتذرت له علنًا.

وكتب العيدان على حسابها الشخصي بـ”انستجرام”: “أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدر باقر، برفع قضية سب وقذف، ضد الفنان أحمد بدير ،بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وبأحد البرامج، أساء لي ونعتني بالحالة الشاذه وشكك بجنسيتي، عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلا وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة وبينا القضاء”.

وسبق، وعلق الفنان أحمد بدير، على التنمر الذي تعرض له من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلاً: “لما تجمع بيني وبين بنتي في جملة مفيدة فده تنمر، أنا جالي تليفونات من ناس في كل الدول والكل بيهاجموها”.

وتابع بدير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد: “بمجرد ما عرفت إني هرفع دعوى عليها بدأت تشتم أكتر، وأنا عندي أصدقاء كتير في الكويت وعارف الناس دي بيحبوني ازاي، وزرت بيت الأمة الكويتي”.



